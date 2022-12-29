Лиссабон, 29 декабря, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры и жилищного строительства Португалии Педру Нуну Сантуш подал заявление об отставке. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба правительства республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Португалия

Отмечается, что причиной такого решения стала реакция общества на финансовый скандал в государственной авиакомпании TAP.

«Педру Нуну Сантуш принял решение взять на себя политическую ответственность и подал прошение об отставке премьер-министру», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы премьер-министр страны Антониу Кошта подписал заявление, а также отметил преданность и усердие Сантуша, проработавшего на посту министра семь лет.

На прошлой неделе в Португалии разгорелся скандал, когда в СМИ сообщили о том, что в 2021 году глава казначейства республики Алешандра Реиш получила около €500 тыс., когда ушла из TAP, чтобы возглавить ведомство. Ее раскритиковали за это, в том числе президент страны Марселу Ребелу ди Соуза призвал Реиш отказаться от этой суммы. Она после скандала ушла в отставку.