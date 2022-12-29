Николаев, Украина, 29 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Аварийные отключения электроэнергии вводятся в Николаевской области, написал 29 декабря глава Николаева Александр Сенкевич в своём телеграм-канале.

Зелёная лампа (керосинка). Калиниченко Я. Я. 1890 г

«В Николаевской области — аварийное отключение электроэнергии. Сохраняем спокойствие», — пишет Сенкевич. Он добавил, что идёт восстановление электроснабжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Николаевской области дважды за день 29 декабря объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах.