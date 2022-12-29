Пномпень, 29 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. При пожаре в гостинице Grand Diamond City Hotel and Casino в камбоджийском городе Пойпет, который находится на границе Камбоджи с Таиландом, не менее 19 человек погибли. Об этом 29 декабря сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

Niklas Freidwall Пожар

Уточняется, что ещё 50 человек пострадали в результате возгорания, и добавляется, что в данный момент на месте пожара продолжаются поисково-спасательные работы.

При этом ранее сообщалось об 11 погибших при пожаре. Предположительной причиной пожара является взрыв бака с топливом или газового баллона, в здании гостиницы могли находиться 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе.