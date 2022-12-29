Брюссель, 29 декабря, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Европейский парламент отметил, что подавляющее большинство европейцев предпочли бы отремонтировать сломавшуюся бытовую технику, а не заменять ее. В связи с этим ЕП предложил ввести в список прав граждан ЕС «право на ремонт» неисправной техники.

Иван Шилов ИА REGNUM В Европарламенте

«77% европейцев предпочли бы отремонтировать свою неисправную бытовую технику, а не заменять её. Европарламент борется за право на ремонт в Евросоюзе, чтобы подтолкнуть производителей упростить для потребителей возможность отремонтировать их приборы, вместо того чтобы заменять их», — говорится в заявлении Европарламента, опубликованном в социальной сети Twitter 29 декабря.

Отмечается, что отсутствие возможностей для ремонта техники способствует увеличению объемов крупногабаритного мусора с высоким содержанием опасных для экологии компонентов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров призвал не сжигать мусор, а прибегать к технологии по переработке вторсырья.