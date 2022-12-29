Рига, 29 декабря, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Вопросы в анкетах, которые приходится заполнять гражданам России при переоформлении вида на жительство в Латвии, в посольство РФ в Риге назвали возмутительными.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

В посольстве заявили о негативных сигналах, поступающих от российских граждан, которые пытаются переоформить в Латвии вид на жительство. Местная миграционная служба, сообщили представители посольства в интервью ТАСС, теперь требует от проживающих в Латвии граждан РФ «заполнения крайне возмутительной анкеты».

Эта анкета составлена так, что ставит под сомнение территориальную целостность России. При её заполнении российским гражданам фактически «предлагается одобрить незаконное уничтожение памятников советским воинам, воевавшим с нацистскими преступниками, и многое другое — в крайне провокационных формах».

Например, заполняя эту анкету, российские граждане должны ответить на вопрос о принадлежности Крыма, а также о согласии (или несогласии) с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Также предлагается осудить (или одобрить) снос в Латвии памятников воинам Великой Отечественной войны.