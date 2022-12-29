Москва, 29 декабря, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В России считают дискриминационными действия властей Норвегии по ужесточению российского присутствия на Шпицбергене. В МИД РФ назвали такой подход «категорически неприемлемым». Такой комментарий по теме официального представителя МИД РФ Марии Захаровой распространило 28 декабря внешнеполитическое ведомство России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В последнее время власти Норвегии существенно ужесточили условия работы российских организаций на архипелаге Шпицберген и в его водах. Вводимые норвежской стороной в нарушение принципов и положений Договора о Шпицбергене 1920 года меры затрагивают уже все основные области, на которых зиждется многолетнее и реализуемое в полном соответствии с международным правом российское присутствие на архипелаге, — угледобычу, туризм, науку», — говорится в комментарии.

Захарова назвала введенные в 2022 году Норвегией ограничения для российских исследований «исключительно политически мотивированными», а заявления норвежских официальных лиц и военных экспертов «антироссийской истерией».

При этом, по словам дипломата, происходит игнорирование одного из важнейших положений договора о Шпицбергене, которым определяется право «одинаково свободного доступа граждан его государств-участников на архипелаг для любой цели и задачи».

Учитывая все обстоятельства, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия продолжит отстаивать законные интересы российского присутствия на Шпицбергене и добиваться соблюдения прав доступа на архипелаг всех российских представителей, в том числе ученых для ведения необходимой деятельности.

Напомним, в декабре 2022 года власти Норвегии сделали невозможным выполнение научно-исследовательских работ в районе Шпицбергена, ограничив движение российскому судну «Дальние Зеленцы». В полном противоречии с законами этому судну в том числе было запрещено заходить в российский поселок Баренцбург.