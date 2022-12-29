Рим, 29 декабря, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Между Италией и Россией существуют исторические связи, в том числе в сфере культуры. Об этом 29 декабря заявила на пресс-конференции итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

Vox España Джорджа Мелони

«Поэтому я поддержала решение «Ла Скала» открыть новый сезон русским произведением. Я считаю, что выбор, который делает российское правительство, не должен влиять на российский народ», — сказала Мелони.

Она согласилась с тем, что итальянским предприятиям и гражданам республики не хватает разорванных связей с Россией, но отметила, что не всё можно «подстроить под наши желания». Мелони также заявила, что Рим будет продолжать поддерживать киевский режим, пока конфликт на Украине не завершится.

Напомним, 7 декабря театральный сезон миланского «Ла Скала» открыли оперой русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов». В ней описываются события, предшествующие Смутному времени в России.