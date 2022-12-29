Минск, 29 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Управляемую ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 украинских боевиков сбили около 10:00 (совпадает с мск) белорусские войска противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 29 декабря сообщает минобороны Белоруссии в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

«Сегодня в районе 10:00 (совпадает с мск) силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель», — говорится в сообщении.

Также указывается, что позднее обломки цели были найдены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области в Белоруссии.

«В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины», — добавляется в сообщении.

При этом в белорусском минобороны пообещали в ближайшее время сообщить все детали произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук заявил, что Киев в одностороннем порядке разрывает отношения с Минском.