Манила, 29 декабря, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В результате наводнений, вызванных сильнейшими проливными дождями на Филиппинах, число погибших достигло 39 человек. Об этом 29 декабря сообщается в опубликованном отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Thinkstock Затопление дороги

Отмечается, что 25 человек числятся пропавшими без вести. В целом затопления затронули более полумиллиона человек в десяти регионах республики. Ущерб, нанесённый сельскому хозяйству, оценивается более чем в 230 миллионов песо.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось о тридцати погибших в результате произошедших наводнений.