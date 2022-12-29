Берлин, 29 декабря, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Наиболее тёплым за всё время метеорологических наблюдений может стать нынешний период встречи новогодних праздников в ФРГ. Об этом 29 декабря сообщает немецкая метеослужба.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Отмечается, что в некоторых германских регионах, в частности в долине Верхнего Рейна, в это время температура воздуха может поднять до +21 °C, в ночь встречи Нового года синоптики обещают до +13 °C даже в северной части Германии.

При этом отмечается, что, как ожидается, рекорд температуры воздуха декабря 1989 года, когда она составила +21 °C, не будет побит. Метеорологические наблюдения в Германии ведутся с 1881 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал, что в Москве 1 января 2023 года может быть побит рекорд самой высокой температуры воздуха для этого дня за всю историю метеорологических наблюдений.