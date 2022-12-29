Москва, 29 декабря, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Георгиевская лента в России приравнена к символам воинской славы. Соответствующий закон 29 декабря подписал президент России Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ветеранов по Невскому проспекту

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Теперь, как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить уголовная и административная ответственность ― штраф до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.

Если те же действия совершены группой лиц по предварительному сговору или в интернете, то такое правонарушение может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.

Уточняется, что георгиевская лента, в том числе её изображение, может использоваться во время проведения органами публичной власти мероприятий, посвящённых памятным датам России, мероприятий, направленных на патриотическое, в том числе военно-патриотическое, и духовно-нравственное воспитание граждан России, и иных мероприятий.

Ранее по теме: Госдума приняла закон о статусе георгиевской ленты

Как сообщало ИА REGNUM, закон о статусе георгиевской ленты Госдума в итоговом, третьем чтении приняла 20 декабря. 23 декабря документ был одобрен Советом Федерации.