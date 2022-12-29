Кишинёв, 29 декабря, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКиС) 29 декабря в знак протеста покинули заседание после первого перерыва. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

Партия социалистов Молдавии Митинг в городе Унгены

«Во время перерыва фракция Блока коммунистов и социалистов решила не возвращаться к заседанию, поскольку в повестке дня практически нет проектов оппозиции», — сообщил на заседании представляющий БКиС Григорий Новак.

По его словам, оппозиционные депутаты решили, что нет смысла продолжать участвовать в заседании. При этом Новак надеется, что в следующем году ситуация в стране будет более благоприятной для населения.

Стоит отметить, что депутаты второй оппозиционной фракции, «Шор» парламента Молдавии бойкотируют заседания с 18 сентября 2022 года. В пресс-службе одноимённой партии заявили, что они не хотят быть причастными к тем законам, которые принимает парламентское большинство, сформированное партией «Действие и солидарность».