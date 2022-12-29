Нью-Дели, 29 декабря, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индии воздержится от комментирования гибели двух граждан России в штате Одиша до того, как будет завершено расследование. Об этом 29 декабря заявил официальный представитель МИД республики Ариндам Багчи на брифинге в Нью-Дели.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Его попросили прокомментировать смерть депутата заксобрания Владимирской области Павла Антова и его попутчика. Багчи ответил, что сотрудники полиции проводят расследование, и призвал дождаться, когда будет известно больше деталей.

«Безусловно, это печальные случаи смерти, но нужно понять, что там произошло, и это дело полиции», — сказал представитель индийского МИД.

Напомним, 22 декабря в Индии скончался отдыхавший в составе российской группы российский гражданин Владимир Быданов. По предварительным данным, причиной смерти мог быть сердечный приступ. Через два дня скончался Антов. По последним данным, правоохранители не нашли признаков преступления.