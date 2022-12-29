Минск, 29 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил новогодний благотворительный праздник в рамках акции «Наши дети», сообщает 29 декабря пресс-служба президента.

president. gov. by Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил новогодний благотворительный праздник в рамках акции «Наши дети»

Глава белорусского государства посетил главную ёлку страны, где организовали благотворительный детский праздник. Президент вручил новогодние подарки не только детям, но и Деду Морозу со Снегурочкой.

Александр Лукашенко заявил, что каждый год дети просят подарки у Деда Мороза и Снегурочки, а им ничего не дарят, поэтому он и решил сделать для них небольшой презент.

«Мы очень хотим, чтобы все подготовленные сюрпризы и подарки вам понравились. А сами желаем только одного — увидеть ваши улыбки и знать, что вы живете в мире и безопасности», — заявил Александр Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии предложил закрепить в стране новую новогоднюю традицию — посещение детей, которые воспитываются без родителей, а также одиноких пожилых людей.