Магас, 29 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Ингушетии большое внимание уделяется реализации туристического потенциала региона. Развитие туристической отрасли стало одним из вопросов, который обсудили глава республики Махмуд-Али Калиматов и глава Джейрахского района Ахмед Льянов. Также они обговорили проблему сохранения экологии горного района.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Башня Цуровых в селе Джейрах

«Нам предстоит много работы по формированию инфраструктуры, реставрации объектов культурного наследия и сохранению экологии наших гор, — отметил Махмуд-Али Калиматов. — Джейрах, не побоюсь этого слова, — действительно жемчужина нашей республики и всей страны. Здесь главный принцип — не навреди, мы должны сохранить это чудо, как когда-то его сберегли и передали нам наши предки. Особо пристального внимания требует наше национальное достояние: каждый башенный комплекс, каждый склеп».

Как рассказал Льянов, специальная рабочая группа, созданная по инициативе Калиматова, собиралась на заседания уже два раза, и ее работа принесла первые результаты. В частности, благодаря совместным действиям ее участников, среди которых представители органов исполнительной власти, исследователи и историки, удалось прекратить несогласованную деятельность на территории памятников, находящихся в Джейрахском районе.

В рамках поручения, которое дал Махмуд-Али Калиматов, Джейрахский район первым в субъекте приступил к установке локальных очистных сооружений — они собираются на территории республики. Система работает уже на трех объектах. До конца текущего года планируется осуществить монтаж еще трех модулей. Еще здесь производятся работы по устройству площадок для контейнеров под твердые бытовые отходы.

Также власти Джейрахского района работают над улучшением туристической инфраструктуры региона. В рамках этой деятельности ведется разработка ПСД.

В бюджет района заложены средства для капитальной реконструкции участков дорог Джейрах — Армхи и Джейрах — Горбани (ГУП «Кавдоломит»). Их общая протяженность превышает 10 километров. На эти цели выделено более 150 миллионов рублей. Кроме того, за счет средств благотворителя была проложена грейдерная дорога на Столовую гору. Этот маршрут пользуется огромной популярностью как среди гостей региона, так и среди местного населения. Протяженность дороги с грейдерным покрытием — 6 километров. Особенности почвы не позволяют прокладывать здесь асфальтовую дорогу. Благодаря появлению грейдерного покрытия восхождение к святилищу Мят-Сели на вершине Мят-Лоам перестанет быть таким же трудоемким занятием, как раньше. Кроме того, покрытие будет полезно и для жителей сел, которые используют склоны Столовой горы для выпаса скота в летний период.

Как сообщил Льянов, в 2022 году в Джейрахском районе идет строительство 12 зон отдыха и сервиса, которые создаются вдоль туристических маршрутов. На данном этапе уже реализовано шесть объектов. Группа «Сафмар» безвозмездно вложила в проект более 15 миллионов рублей и закупила технику для района почти на 30 миллионов рублей. Также производятся масштабные работы по реставрации и консервации нескольких башенных комплексов Эгикад и Ний. Для этих целей также задействуются внебюджетные средства.

Помимо этого, Льянов упомянул о выделении в арендное пользование земельных участков на территории Джейрахского района площадью более 3 гектаров для строительства объектов придорожного сервиса. Речь идет о направлении Чми — Таргим. Также отведен земельный участок площадью 1,5 гектара для строительства альпинистского лагеря и современной гостиницы в районе села Бишт. На эти цели тоже выделены деньги инвесторов.

Глава Джейрахского района рассказал и о приобретении администрацией муниципального образования фудтрака для обеспечения сервиса туристических групп и проведения массовых мероприятий. Фудтрак предоставляется в аренду, полученные деньги идут в бюджет района. По линии районного комитета по туризму идет реализация ряда крупных грантовых проектов на наиболее популярных среди туристов маршрутах. В частном секторе число гостевых домов увеличилось до 16. По данным на 1 декабря 2022 года, район посетили более 500 тысяч человек.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и руководитель Джейрахского района республики Ахмед Льянов обсудили вопросы, связанные с развитием туризма и сохранением экологии на данной территории.