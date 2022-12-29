Москва, 29 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Законопроект об использовании электронного документооборота в отношении документов, подтверждающих прохождение работником инструктажей по охране труда, внесли в Госдуму парламентарии во главе с сенатором Андреем Клишасом, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас Трудовым кодексом РФ установлен запрет на использование электронного документооборота в отношении документов, подтверждающих прохождение работником инструктажей по охране труда. Это обязательное условие обеспечивает формальное подтверждение факта проведения инструктажа, но не фактическое его качество и полученные знания, отмечают авторы.

Одновременно они обратили внимание на то, что в настоящее время отсутствует законодательное ограничение на осуществление дистанционных инструктажей по охране труда с использованием информационных технологий и цифровых сервисов. Таким образом, даже после проведенного Дистанционного инструктажа, работнику необходимо лично подписать бумажные документы, подтверждающие этот факт, независимо от того, применяется ли в организации электронный документооборот или нет.

В условиях повсеместной цифровизации, а также внедрения различных форм дистанционной (удаленной) работы действующее ограничение существенно сдерживает развитие отечественных организаций, в том числе осуществляющих деятельность в IT-сфере, поскольку препятствует отказу от традиционного бумажного документооборота в части ведения документации по охране труда, что влечет соответствующие материальные затраты, указали они.

При оформлении документов, подтверждающих прохождение инструктажей по охране труда, посредством информационной системы работодателя работник сможет использовать как усиленную квалифицированную электронную подпись, так и усиленную неквалифицированную электронную подпись, выданную с использованием инфраструктуры электронного правительства.

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