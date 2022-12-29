Москва, 29 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Самолет МС-21 получил одобрение Росавиации на замену основных элементов конструкции на отечественные. В частности, при его производстве будут использоваться двигатель ПД-14 и крыло отечественной конструкции, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Denis Fedorko МС-21

«Российские самолет МС-21, беспилотник вертолетного типа БАС-200, а также новая конфигурация вертолета Ми-171 А3 и усовершенствованная версия «Ансата» получили одобрительные документы от Росавиации», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметил участвующий в церемонии вручения документов заместитель председателя правительства РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров, то, что самолет получил одобрение по главным изменениям в конструкции, подтверждает, что замена ключевых элементов самолета на российские прошла успешно.

Напомним, о том, что новый российский пассажирский самолёт МС-21 в ближайшее время поступит в парк «Аэрофлота», в начале июня 2022 года заявил министр транспорта России Виталий Савельев на форуме «Территория смыслов».