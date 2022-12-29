Белград, 29 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Ранее объявленное состояние повышенной боеготовности Вооружённых сил (ВС) Сербии приказал отменить сербский президент Александр Вучич. Об этом 29 декабря сообщает агентство Tanjug со ссылкой на администрацию президента республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«Состояние повышенной боеготовности в сербских Вооружённых силах было отменено решением президента и верховного главнокомандующего Александра Вучича», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что баррикады начали разбирать сербы утром 29 октября на севере Косова и Метохии.

Отметим, резкое обострение обстановки на севере Косова и Метохии произошло 6 декабря, когда спецназ Косово совместно с патрулями миссии Евросоюза начал захват помещений избирательных комиссий на севере региона, чему был дан отпор сербским населением.