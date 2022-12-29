Берлин, 29 декабря, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Заявления Владимира Зеленского, сделанные им после поездки в США, не понравились читателям Die Welt. Многие сочли его высказывания отдающими манией величия.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Недоумение и возмущение вызвала, в частности, его фраза, произнесённая в Раде, о том, что Запад перестал бояться Россию.

«Почему он думает, что может говорить за всех на Западе?» — задал вопрос один из читателей. Другой указал на то, что у Зеленского «мания величия» и что он, по-видимому, «живёт в параллельной вселенной».

Напомним, с момента визита Зеленского в США прошла неделя. В Верховной раде он выступил накануне, 28 декабря, заявив, что Киев «помог Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает». «Никто уже там не боится России», — сказал он.