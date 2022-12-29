Киев, 29 декабря, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах Америки склоняются к признанию неизбежности поражения Украины в конфликте. Об этом 29 декабря сообщает издание American Spectator.

(сс) Andrzej Harassek Киев

Отмечается, что главной ошибкой США в 2022 году называется решение Вашингтона начать расширение Североатлантического альянса на восток.

«По сути, администрация Джо Байдена призывает Украину продолжать военные действия, хотя она сама не верит в то, что у Киева есть шанс на победу», — цитирует издание обозревателя Фрэнсиса Семпу.

Также эксперт напомнил, что Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружения, техники и многомиллиардной помощи Киеву лишь затягивают конфликт.

Ранее издание Foreign Policy сообщало о скором провале политики Вашингтона на Украине.