Москва, 29 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Ограничения на снятие за границей наличных по своим картам, которые были выпущены российскими банками, ввела китайская платежная система UnionPay. Об этом 29 декабря сообщил источник на платёжном рынке.

Ejinsight.com UnionPay

«UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по картам российских банков», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник уточнил, что такой лимит составляет 50 тысяч юаней в день или 500 тысяч юаней в год (либо эквивалент этой суммы в другой валюте) на каждую из карт.

При этом на данный момент карты UnionPay могут выпускать российские банки: «Русский стандарт», МТС-банк, «Россельхозбанк», Газпромбанк, «Солидарность», «Санкт-Петербург», «Примсоцбанк», «Приморье», ВБРР, «Зенит» и «Почта банк».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут телефонный разговор, который состоится 30 декабря и пройдёт по закрытой связи.