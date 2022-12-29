* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 29 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Беглому экс-депутату Госдумы Илье Пономарёву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) грозит новое уголовное дело по статье 275.1 УК РФ — «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Об этом ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По информации собеседника агентства, сейчас уголовное дело в отношении Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) расследуется по статье 207.3 УК РФ — о публичном распространении лживых сведений о Вооружённых силах РФ. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы, в случае если распространение фейков повлекло тяжкие последствия.

Однако, по данным собеседника ИА REGNUM, к этой статье может добавиться новая, поскольку в действиях Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) усматриваются признаки другого преступления, направленного против основ российской государственности.

В частности, Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) призывал в эфире французских СМИ поддержать в России силы, готовые свергнуть власть. Кроме того, в интервью американскому телеканалу CNN он открыто заявлял о намерении физически уничтожить президента России.

«Таким образом в действиях Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ», — сообщил источник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 декабря в семи российских регионах прошли обыски по делу Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Следственные действия проведены у тех, чья деятельность могла быть связана с бывшим депутатом, бежавшим на Украину.

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Так, обыски прошли у журналиста одного из тюменских изданий: изъяты все носители информации, включая телефоны и флешки. Также обыск проведён у Михаила Лобанова — бывшего кандидата в депутаты Госдумы. СМИ опубликовали видео с места обыска одного из сторонников Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).