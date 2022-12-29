Тюмень, 29 декабря, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Тюменской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошёл 29 декабря на 34-м км дороги Ишим ― Казанское в Ишимском районе.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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«Столкнулись легковой автомобиль «Киа-Рио» и микроавтобус «Фольксваген». Предварительно, «Киа», в котором ехали жители Заводоуковска, выехал на встречную полосу», ― говорится в сообщении Госавтоинспекции в телеграм-канале.

Жертвами ДТП стали четыре человека: водитель и пассажир легковушки, а также двое пассажиров «Фольксвагена» ― 17-летний подросток и 22-летняя девушка.

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Кроме того, ранения различной степени тяжести получили пять человек из обоих автомобилей, они доставлены в больницу для оказания помощи.

В настоящее время на месте работают сотрудники дорожной полиции, обстоятельства трагедии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря водители двух большегрузных автомобилей погибли в результате столкновения в Тюменской области. Авария произошла в Ишимском районе на 308-м километре федеральной автотрассы Тюмень — Омск.