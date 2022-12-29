Рим, 29 декабря, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Парламент Италии одобрил бюджет на 2023 год размером €35 млрд, сообщает газета La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

Журналисты газеты пишут, что верхняя палата итальянского парламента выразила доверие правительству по вопросу бюджета. За бюджет на 2023 год размером €35 млрд, из которых более €20 млрд будут направлены на меры по поддержке семей и бизнеса, проголосовали 107 сенаторов, против высказались 69, воздержался 1 человек.

«Составленный в рекордно короткие сроки, представленный нами бюджет соответствует обязательствам, взятым перед избирателями. Сначала он завоевал доверие рынков и европейских институтов, а теперь, что еще более важно, доверие парламента», — заявил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.

Законопроект о бюджете на 2023 год в Италии подвергался критике со стороны оппозиции, которая заявляла, что времени на его обсуждение было очень мало.

Министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью, опубликованном газетой La Stampa 18 декабря заявил, что военный бюджет Италии не нужно увеличивать сверх 2% ВВП, установленных на саммите стран НАТО в 2014 году.

Читайте также: Глава минобороны Италии выступил против выделения на армию более 2% ВВП