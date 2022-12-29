Николаев, Украина, 29 декабря, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Воздушная тревога второй раз за сутки 29 декабря объявлена в Николаевской и Херсонской областях, сообщает украинский ресурс для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, в Херсонской области воздушную тревогу объявили в 14:42 мск, в Николаевской области — в 14:44 мск.

Кроме того, в третий раз за сутки воздушную тревогу объявили в Харьковской области — в 15:41 мск.

Напомним, в первой половине дня воздушная тревога была объявлена по всей Украине.