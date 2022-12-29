Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 15:18 — ИА Регнум. За 2022 год Петербург посетило 8 миллионов туристов, что на 2 миллиона больше, чем в 2021 году, но на 2 млн меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда Петербург принял более 10 млн туристов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистам 29 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

Дарья Драй ИА REGNUM Экскурсионный киоск в Петербурге

По его данным, в связи с текущими событиями изменился состав туристов: если раньше примерно половина из путешественников, прибывших в город, были иностранными гражданами, то абсолютное большинство приехавших в Северную столицу в 2022 году составили туристы из других регионов РФ, а иностранных туристов было всего порядка 300 тыс. человек из 8 миллионов, то есть, менее 4%.

Несмотря на внешние негативные факторы, власти Петербурга ждут увеличения турпотока, прежде всего за счет развития внутреннего туризма.

«Но необходимо развивать новые маршруты, новую географию туристического потока — это страны Ближнего Востока, Китай, Индия. В практическом смысле это означает открытие новых авиарейсов <…> Петербург в этой части зависит от работы нашего аэропорта «Пулково», от развития новых линий», — пояснил Москаленко. По его словам, время развития новой авиалинии составляет до двух лет, до выхода полетов на ожидаемую загрузку и периодичность рейсов.

Поэтому сильно пострадавшая от пандемии и антироссийских санкций туристическая отрасль Петербурга продолжит нуждаться в поддержке, и рекордных показателей 2019 года в 2023 году ждать не стоит.

Помочь возобновлению иностранного туризма может проект по предоставлению иностранным туристам российских карт платежной системы «Мир», поскольку работа ряда других международных банковских карт в РФ заблокирована Западом. Этот вопрос находится в проработке на федеральном уровне.