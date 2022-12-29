Нью-Дели, 29 декабря, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Испытания ракеты BrahMos, проведенные совместными усилиями ВВС Индии, ВМС Индии, Организации оборонных исследований и разработок, BrahMos Aerospace и Hindustan Aeronauticst Limited, показали положительные результаты. Об этом 29 декабря сообщило министерство обороны Индии.

Mike1979 Russia Ракета BrahMos

«Индийские военно-воздушные силы успешно провели пуск ракеты воздушного базирования BrahMos увеличенной дальности», — говорится в распространенном министерством обороны сообщении.

Отмечается, что ракета, выпущенная по корабельной цели с самолета Су-30 МКИ достигла заданных миссией целей.

Также в министерстве обороны Индии добавили, что указанные ракеты способны поражать цели на расстоянии до 400 километров.

Ранее агентство Reuters передавало о намерении Индии вложить в производство «зеленого» водорода 2,2 миллиарда долларов.