Луганск, 29 декабря, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Новая конституция Луганской Народной Республики будет принята на пленарном заседании Народного совета (парламент) ЛНР 30 декабря. Об этом 29 декабря на пресс-конференции сообщил председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ЛНР

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Он напомнил, что ранее неоднократно заявлялось, что основной закон республики будет принят до конца 2022 года.

«От этих слов мы не отказываемся: завтра (30 декабря) состоится пленарное заседание, один из вопросов будет принятие конституции. Поэтому об этом можно уже свободно говорить», ― цитирует ТАСС Мирошниченко.

Напомним, после воссоединения с Россией в ДНР в качестве нового субъекта РФ также примут новую конституцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Совет Федерации ратифицировал договор между Россией и Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов. Переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых регионов, будет действовать до 1 января 2026 года.