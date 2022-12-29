Луганск, 29 декабря, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Он сообщил об этом 29 декабря в своём телеграм-канале.

Mvdlnr.ru Леонид Пасечник

«Сегодня встретился с маленькими жителями Луганской Народной Республики, чьи открытки снял в рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, врио главы ДНР уточнил, что все дети получили от Деда Мороза все те подарки, которые они хотели, и добавил, что он пообщался с ребятами, которых угостил чаем и сладостями, а также поздравил их с Новым годом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с командирами и личным составом батальона «Ямал», которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Глава региона передал бойцам посылки и новогодние подарки от близких и родных.