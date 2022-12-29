Воронеж, 29 декабря, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Во время пожара, произошедшего 29 декабря в многоквартирном доме в Воронеже, погибли двое детей, а также один серьёзно пострадал. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

36. mchs. gov.ru Пожар в Левобережном районе г. о. г. Воронеж

«Страшная трагедия произошла в жилом доме на улице Туполева в Воронеже. В одной из квартир случился пожар, жертвами которого стали двое маленьких мальчиков», — написал Гусев.

Он сообщил, что от пожара также пострадала сестра погибших. Девочку доставили в больницу, где врачи спасают ей жизнь. Глава региона выразил соболезнования родным и близким детей.

По словам Гусева, предположительно пожар начался из-за бытовой причины. Обстоятельства трагедии выясняются.