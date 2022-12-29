Москва, 29 декабря, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Москве открылся первый скоропомощной стационарный комплекс (ССК), который был построен на базе одной из крупнейших больниц города — ГКБ имени Вересаева. Он будет функционировать в соответствии с новейшим стандартом оказания экстренной помощи. Торжественное мероприятие прошло 28 декабря в присутствии мэра российской столицы Сергея Собянина.

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«В Москве открылся первый скоропомощной комплекс, и, по сути дела, с этого дня в городе внедряется новый стандарт оказания больничной экстренной помощи, — сказал градоначальник. — Речь идет о новом стандарте в создании самих зданий, в проектировании, оборудовании, которое включает в себя самое современное диагностическое и хирургическое оборудование, более того, создаются гибридные операционные, в которых врачи могут проводить операции по нескольким нозологиям одновременно».

Новый стандарт, в частности, предполагает внедрение концепции «врач — к пациенту». Она подразумевает, что больному не нужно ходить из кабинета в кабинет — все необходимые манипуляции делают в одном и том же месте. Подготовка к открытию скоропомощного комплекса была организована на высшем уровне и включала в себя тщательную проработку всех алгоритмов, по которым будут действовать врачи и медицинский персонал во время оказания помощи пациенту. Все сотрудники прошли уникальное обучение, которое затронуло свыше 70 разнообразных образовательных программ и тренингов. Их освоение происходило в очном и онлайн-формате. Кроме того, все полученные знания отрабатывались на специальном тренировочном полигоне.

По словам Сергея Собянина, новый стандарт оказания помощи создает совершенно иную атмосферу, увеличивает скорость и качество врачебных решений, а значит, всей медицинской помощи. Концепция «в центре внимания — пациент» сохраняется и в случае, когда больного переводят в отделение. Причем в ряде медучреждений Москвы она применяется еще со времен пандемии. Например, в медучреждениях, где внедрена система питания индивидуальными лечебными рационами, поднос со сбалансированной едой приносят прямо в палату. Готовят для горожан профессиональные повара комбинатов питания, а разработкой меню занимаются компетентные специалисты — диетологи, нутрициологи и технологи. Каждый компонент рационов направлен на то, чтобы помочь организму восстановиться, а, значит, и на скорейшее выздоровление пациента. Рационы всегда соответствуют назначенному врачом лечебному столу.

«В следующем году в городе будет введено еще пять таких скоропомощных центров, которые все вместе возьмут на себя большую часть работы по оказанию экстренной помощи в Москве. Речь идет примерно о миллионе пациентов в год», — заявил Сергей Собянин.