Днепропетровск, Украина, 29 декабря, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Потребители оказались без электроэнергии в Днепропетровской области 29 декабря, сообщает глава региона Николай Лукашук в своём телеграм-канале.

Женщина с лампой. Попов Л. В 1990-е

Проблемы наблюдались утром. По словам чиновника, без света остались как жители региона, так и важные инфраструктурные объекты, например, две насосные станции.

Позже «работа почти всех региональных объектов была восстановлена».

Напомним, в Днепропетровске утром была объявлена воздушная тревога, как и по всей Украине. Украинская ДТЭК объявила об экстренном отключении света в регионе. Позже режим воздушной тревоги был отменён.

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