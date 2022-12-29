Энгельс, Саратовская область, 29 декабря, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что в Энгельсском районе системами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат.

Mil.ru Российские системы ПВО

«В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора 29 декабря.

Отмечается, что ни один человек в результате падения осколков сбитого БПЛА не пострадал.

Также Роман Бусаргин опроверг распространяемую в социальных сетях информацию об эвакуации детских садов: «Она не соответствует действительности. Дошкольные учреждения работают в штатном режиме».