Хмельницкий, Украина, 29 декабря, 2022, 15:02 — ИА Регнум. На Украине продолжаются гонения на каноническую Украинскую православную церковь. Так, 29 декабря СБУ провела обыски на объектах УПЦ в Хмельницкой области на западе страны. Об этом сообщили в пресс-службе службы безопасности киевского режима.

Ssu.gov.ua СБУ

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Уточняется, что «контрразведывательные мероприятия» прошли в двух монастырях и пяти храмах в городах Шепетовке, Славуте, Нетешине и в селе Городище. Они проводились совместно с национальной полицией в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб» на Украине.

Местных священнослужителей проверяют на «возможную причастность к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины», в помещениях соборов, монастырей и храмов УПЦ спецслужбы ищут запрещённые предметы и литературу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее управляющий делами УПЦ митрополит Антоний заявил, что на Украине за последний год значительно увеличилось число рейдерских захватов храмов и случаев незаконной перерегистрации приходов Украинской православной церкви. Так, по его словам, если в прошлом году было зафиксировано только семь таких случаев, то в 2022 году ― 129.