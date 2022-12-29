Топки, Кемеровская область, 29 декабря, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Топкинском муниципальном округе Кемеровской области 29 декабря в результате столкновения трёх автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, авария произошла на 198-м км дороги Р-255 «Сибирь» из-за выезда на встречную полосу легкового автомобиля «Киа-Соренто». Погибли все, кто там находился.

«Водитель автомобиля «Киа-Соренто», выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение со встречным грузовиком «Шазман» и обгоняемым «Хино-Рейнджер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства ДТП выясняют. Для объезда места аварии было организовано реверсивное движение автомобилей.