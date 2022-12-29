Донецк, 29 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В результате обстрела вооружёнными формированиями киевского террористического режима Петровского района Донецка пострадала одна мирная жительница. Об этом 29 декабря сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Вооружённые формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, ранена женщина», — указывается в сообщении.

Петровский район Донецка является наиболее отдалённой частью города, расположенной на его западной окраине, и потому регулярно обстреливается киевскими нацистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка и Горловка подверглись обстрелам со стороны бандеровских формирований.