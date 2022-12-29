Минск, 29 декабря, 2022, 14:56 — ИА Регнум. По сообщению Минобороны Белоруссии, украинская ракета комплекса С-300 упала в Брестской области. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

«Иваново в Брестской области», — ответили в белорусском ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря на территории Белоруссии зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300. О происшествии немедленно был проинформирован глава белорусского государства Александр Лукашенко. Минобороны устанавливает причины падения украинской ракеты.