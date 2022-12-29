Более 50% жителей Молдавии не доверяют или слабо доверяют властям — опрос
Кишинёв, 29 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Большинство жителей Молдавии не доверяют или слабо доверяют действующим властям. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, обнародованные 29 декабря компанией Date Inteligente (iData).
Согласно исследованиям, о полном недоверии руководству страны сообщили 40,6% респондентов, ещё 14,1% сказали, что у них мало доверия. Уровень доверия как средний оценили 26,3% участников опроса, о высоком уровне доверия заявили 6,7%. 1,2% респондентов не ответили.
На вопрос о том, какой молдавский политик вызывает доверие, больше всего респондентов (21,9%) назвали президента Майю Санду. Её предшественника Игоря Додона назвали 16,4% опрошенных, лидера партии «Шор» Илана Шора — 7,1%.
Опрос проводили с 15 по 26 декабря. В нём участвовали 1060 человек из 387 населенных пунктов. Погрешность оценивается на уровне 3%.
Стоит отметить, что в октябре при подобном опросе о доверии Санду заявили 17,2%, Додону — 12,4%, Шору — 12,7%.