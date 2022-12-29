Кишинёв, 29 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Большинство жителей Молдавии не доверяют или слабо доверяют действующим властям. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, обнародованные 29 декабря компанией Date Inteligente (iData).

Иван Шилов ИА REGNUM Власть. Молдавия

Согласно исследованиям, о полном недоверии руководству страны сообщили 40,6% респондентов, ещё 14,1% сказали, что у них мало доверия. Уровень доверия как средний оценили 26,3% участников опроса, о высоком уровне доверия заявили 6,7%. 1,2% респондентов не ответили.

На вопрос о том, какой молдавский политик вызывает доверие, больше всего респондентов (21,9%) назвали президента Майю Санду. Её предшественника Игоря Додона назвали 16,4% опрошенных, лидера партии «Шор» Илана Шора — 7,1%.

Опрос проводили с 15 по 26 декабря. В нём участвовали 1060 человек из 387 населенных пунктов. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Стоит отметить, что в октябре при подобном опросе о доверии Санду заявили 17,2%, Додону — 12,4%, Шору — 12,7%.