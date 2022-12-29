Симферополь, 29 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности в регионе до 21 января 2023 года.

glava. rk. gov.ru Глава Республики Крым Сергей Аксенов

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и на объектах республики с 20:00 6 января 2023 года до 20:00 21 января 2023 года будет действовать высокий уровень террористической опасности», — сообщил Аксенов.

Напомним, что ранее он также продлил желтый уровень террористической опасности с 22 декабря 2022 года до 6 января 2023 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти города Севастополя отказались от проведения большинства новогодних мероприятий с связи с введением в регионе желтого уровня террористической опасности.