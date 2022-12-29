Москва, 29 декабря, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Заявления замглавы государственного Управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ Сайита Юсуфа про Крым являются неуместными и наносят ущерб отношениям России и Турции. Об этом 29 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Как отметила российский дипломат, с 22 по 25 декабря в Анатолийском университете турецкого города Эскишехира состоялась посвященная крымско-татарской проблематике конференция, на которой представитель «Меджлиса крымского-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделал ряд антироссийских заявлений, что никого не удивляет, так как именно по этой причине указанная организация и запрещена в России.

«Вызывает сожаление тот факт, что заместитель руководителя государственного Управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ Сайит Юсуф пошёл на поводу у провокаторов из «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выразил пожелание провести следующее аналогичное мероприятие в Бахчисарае», — сказала она.

При этом Захарова уточнила, что российский МИД считает, что такие заявления турецкого чиновника «неуместные, откровенно вредоносные, направленные против суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на данный момент ещё отсутствует подтверждение по встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу, однако российская сторона позитивно рассматривает предложения Анкары о контактах с Москвой.