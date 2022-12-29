Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга окажет необходимые меры поддержки морскому порту «Пассажирский порт Санкт-Петербург», в который за весь 2022 год не зашло ни одно судно. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 декабря заявил вице-губернатор региона Валерий Москаленко.

Анастасия КИСПб Пассажирский порт, Санкт-Петербург. Архивное фото

«Нет в ближайшие пару лет перспектив у организации «Пассажирский порт Санкт-Петербурга». Ранее у неё было до 800 судозаходов в год, и порядка 800–900 тыс. пассажиров прибывало. По итогам (2022 года) ноль судозаходов, по понятным причинам — потому что география перевозок, это были страны Европы. На ближайший год, а то и два, такая тенденция сохранится, поэтому мы здесь тоже будем поддерживать эту компанию», — пообещал Валерий Москаленко.

На уточняющий вопрос он пояснил, что пассажирский порт сейчас получает льготы по налогам на имущество, кроме того, идет процесс оптимизации затрат и сдачи в аренду ряда вспомогательных площадей и мощностей порта. «Есть имущество, которое может быть вовлечено в оборот, чтобы компенсировать затраты», — заметил Москаленко.

Город, являясь владельцем этого предприятия и понимая важность сохранения портовой инфраструктуры, окажет все необходимые меры поддержки ОАО «Пассажирский порт Санкт-Петербург» и в 2023 году.

Комментируя ситуацию в сфере морских грузоперевозок, Москаленко отметил, что на «Большой порт Санкт-Петербурга» до 2022 года приходилось 40% контейнерных перевозок России. В 2022 году объем работы порта в части стивидорных работ резко сократился — а в этом сегменте работает 20 компаний с персоналом 9 тыс. человек. Сейчас эти компании переориентируются на обработку иных видов грузов — накатных, наливных, генеральных грузов.

«Небольшой объем идет и контейнерных перевозок, но для Петербурга, в силу географии — мы как ворота в Европу — сейчас достаточно сложный период, идет переориентация», — сказал чиновник. Он отметил, что в Заксобрание Петербурга внесён законопроект, предусматривающий возможность использования инвестиционного налогового вычета для поддержки инфраструктуры портов, связанных с перевалкой грузов.