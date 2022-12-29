Ивано-Франковск, Украина, 29 декабря, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Один из энергетических объектов в Ивано-Франковской области получил повреждение 29 декабря, сообщает глава региона Светлана Онищук в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По словам чиновницы, повреждение получил «один из энергетических объектов региона, что привело к пожару на общей площади 50 квадратных метров».

По состоянию на 11:25 (время местное), пожар локализован, никто не пострадал. Онищук утверждает, что повреждение и пожар стали результатом ракетного удара.

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