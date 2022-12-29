Пекин, 29 декабря, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китайской Народной Республики продолжает поддерживать полную боевую готовность для совершения ответных мер при любой попытке отделить Тайвань от Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM НОАК

«Священной обязанностью НОАК всегда была защита национального сувернитета и контроль над обособлением «независимого Тайваня», — заявил представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй на брифинге 29 декабря.

Также Кэфэй отметил, что Народно-освободительная армия Китая решительно намерена сокрушить любые виды внешнего вмешательства, направленные на дестабилизацию ситуации в республике.

Как передавало ИА REGNUM, ране представитель минобороны Китая в ходе брифинга также отметил успешное и плодотворное сотрудничество с Россией в 2022 году.