Подразделения армии Китая близ Тайваня находятся в полной боеготовности
Пекин, 29 декабря, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китайской Народной Республики продолжает поддерживать полную боевую готовность для совершения ответных мер при любой попытке отделить Тайвань от Китая.
«Священной обязанностью НОАК всегда была защита национального сувернитета и контроль над обособлением «независимого Тайваня», — заявил представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй на брифинге 29 декабря.
Также Кэфэй отметил, что Народно-освободительная армия Китая решительно намерена сокрушить любые виды внешнего вмешательства, направленные на дестабилизацию ситуации в республике.
Как передавало ИА REGNUM, ране представитель минобороны Китая в ходе брифинга также отметил успешное и плодотворное сотрудничество с Россией в 2022 году.