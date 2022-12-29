Москва, 29 декабря, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Запад задействует новые способы оказать военную поддержку киевским боевикам. Об этом 29 декабря на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«США задействуют, и, кстати, не только они, но и союзники по НАТО, гражданские коммерческие спутники и сопутствующую наземную инфраструктуру для боевой поддержки ВСУ», ― пояснила российский дипломат, напомнив, что околоземное пространство, согласно основополагающему договору о космосе 1967 года, должно использоваться только в мирных целях.

Читайте также: Захарова: США понуждают некоторые страны передать Киеву советские самолеты

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что российская сторона пытается привлечь внимание международного сообщества к этой «возникшей в свете проведения специальной военной операции новой тенденции». Для этого Москва активно использует возможности комитета ООН по космосу, подчеркнула Захарова.

«В условиях реального вооружённого конфликта на Украине Вашингтон, можно сказать, обкатывает инновационную систему управления войсками с опорой на квазигражданские космические технологии», ― указала дипломат.

Ранее по теме: NYT: США изо всех сил пытаются помешать Ирану «поставлять» беспилотники РФ

По её словам, эта система может быть применена в любой точке мира, а противодействовать такому подходу «большинство государств просто не в состоянии», что ставит под угрозу важнейшие зависящие от орбитальных средств социально-экономические процессы.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон делает всё возможное, чтобы произведённые в Иране дроны не были поставлены в Россию и использованы в конфликте на Украине. В США заявили, что если прилагаемые усилия окажутся неэффективными, то Вашингтон обеспечит Киев средствами обороны, необходимыми для того, чтобы сбивать эти БПЛА.