Красногорск, 29 декабря, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Роспотребнадзоре назвали способы не получить отравление после новогоднего застолья. Среди них в том числе есть запрет на длительное хранение блюд с новогоднего стола, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

Сергей Дунчев. Под Новый год. 1951 г

В первую очередь ведомство не рекомендовало хранить салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом. Салаты, в частности, могут храниться незаправленными в холодильнике только не более 18 часов. Заправленные майонезом и разными соусами, а также приготовленные из сырых овощей с добавлением консервированных и содержащие яйца — такие салаты надо успеть съесть за 12 часов. В противном случае вы рискуете получить проблемы с пищеварением.

«Не рекомендуется оставлять на следующий день и хранить более 18 часов после приготовления: салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы-пюре, блинчики с мясом и творогом, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, омлеты, картофельное пюре, отварные макароны, морсы», — сказано в рекомендации санитарного ведомства.

Особо выделили в управлении Роспотребнадзора продукты без достаточной термической обработки, в том числе недостаточно прожаренное или проваренное мясо. К ним стоит отнестись с опасением. В случае празднования Нового года в ресторане или кафе, «лучше отказаться от многокомпонентных салатов, так как заготовки, как правило, делаются заранее».

«Заказывайте блюда, которые готовятся из цельного куска мяса, птицы, рыбы, чтобы было понятно, что это сделано только по вашему заказу. Из закусок отдайте предпочтение порционным квашениям, свежим овощам и фруктам», — считают специалисты.