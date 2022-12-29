Минск, 29 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. На территории Белоруссии зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300, сообщает агентство БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«Сегодня в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины на территорию Белоруссии зафиксировано падение ракеты», — говорится в сообщении.

Согласно полученным данным, о происшествии немедленно был проинформирован глава белорусского государства. По поручению Александра Лукашенко группа специалистов из числа сотрудников следственного комитета и минобороны устанавливает причины падения украинской ракеты комплекса С-300.

Предварительно, украинская ракета могла упасть по причине залёта ракеты на территорию Белоруссии, по примеру инцидента в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону. Либо украинская ракета была сбита в результате работы систем ПВО Белоруссии.

Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Напомним, 15 ноября в населенном пункте Пшеводув на востоке Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека. Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Россию и потребовал от Запада действий.