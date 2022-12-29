Белград, 29 декабря, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Баррикады начали разбирать утром 29 октября на севере Косова и Метохии сербы. Об этом 29 декабря сообщает газета «Вечерне новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Уточняется, что баррикада на наиболее крупном КПП на въезде в Косово и Метохию «Мердаре» убрана, также убираются баррикады и в других ключевых районах этого региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее меры по деэскалации напряжённости в северной части Косово приветствовала глава миссии ООН в Косово (МООНК) Каролина Зиаде.

Отметим, резкое обострение обстановки на севере Косова и Метохии произошло 6 декабря, когда спецназ Косово совместно с патрулями миссии Евросоюза начал захват помещений избирательных комиссий на севере региона, чему был дан отпор сербским населением.