Львов, Украина, 29 декабря, 2022, 14:29 — ИА Регнум. О повреждении электрической подстанции на территории Львовской области сообщил 29 декабря глава региона Максим Козицкий в своём телеграм-канале.

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«Есть два повреждения электрической подстанции», — заявил Козицкий.

Отметив, что в регионе наблюдаются «аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры», он уточнил, что, по состоянию на 11:40 (время местное), более 470 тысяч потребителей остаются без электричества.

Чиновник добавил, что без электроснабжения остаются 282 поселения, 76 из которых — частично. Наиболее сложная ситуация с восстановлением электроснабжения отмечается во Львове и его окрестностях.