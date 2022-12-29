Москва, 29 декабря, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравляет моряков Военно-Морского Флота (ВМФ) РФ и судостроителей с принятием в строй новых военных кораблей. Об этом он заявил 29 декабря, принимая участие по видеосвязи в подъёме флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

kremlin.ru Церемония подъёма военно-морского флага

Российский лидер поблагодарил предприятия за работу и подчеркнул, что корабли были выполнены своевременно и с необходимым качеством. Сотрудники предприятий очередной раз доказали, что обладают высоким профессионализмом.

«Особо отмечу вклад в создание атомного подводного флота предприятий «Объединённой судостроительной корпорации», конструкторского бюро «Рубин» и завода «Севмаш», — сказал Путин.

Напомним, 29 декабря в состав ВМФ РФ принимают атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» с баллистическими ракетами «Булава», малый ракетный корабль «Град» с крылатыми ракетами «Калибр» и тральщик «Анатолий Шлемов». Также сегодня прошла церемония спуска на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III».