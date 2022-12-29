Москва, 29 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Нововведение властей Латвии в виде анкеты с провокационными вопросами для граждан России, которые претендуют на гражданство или вид на жительство в этой стране, получило осуждение в российском МИД. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 29 декабря отметила наличие в вопросах этих идеологических анкет дискриминационных признаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Идеология Латвии

«Налицо явные нарушения базовых прав и свобод человека, принципов равенства всех перед законом, неприкосновенности частной жизни, свободы выражения политических взглядов», — заявила Захарова.

Отметив, что в МИД России «резко осуждают подобные дискриминационные действия», Захарова высказала мнение, что в Латвии уже давно перешли «все красные линии в отношении прав проживающих в этой стране представителей национальных меньшинств». К ним в том числе относятся русские и русскоязычные граждане, напомнила Захарова.

Что касается самих анкет, то в них содержатся «откровенно провокационные вопросы», подчеркнула дипломат. Среди них в том числе такие, которые заставляют указывать мнение анкетируемого «по темам территориальной принадлежности или о сносе советских памятников». Задаются также вопросы о родных, их поездках в соседние государства и целях этих поездок.